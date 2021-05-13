Луганск, 13 мая, 2021, 09:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские формирования дважды обстреляли территорию ЛНР. Об этом сообщили 13 мая в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Mil.gov.ua Украинская артиллерия ведёт обстрел

Так, под огнём ВСУ оказались районы населённых пунктов Молодёжное и Золотое-5. Обстрелы велись с использованием гранатомётов АГС и СПГ.

«Информация о пострадавших среди мирного населения и разрушениях уточняется», — отметили в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ЛНР Леонид Пасечник заявил о готовности дать отпор противнику, если ВСУ попробуют открыто напасть на республику.