Москва, , 09:24 — REGNUM В результате сильного ветра за минувшие 24 часа в столице России пострадали три человека и упали 59 деревьев. Об этом 13 мая сообщили в московских экстренных службах.

«В Москве за сутки упали 59 деревьев, повреждены 26 автомобилей, трое пострадавших госпитализированы», — приводит слова представителя экстренных служб РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев порекомендовал жителям Подмосковья принять меры предосторожности из-за угрозы сильного ветра.