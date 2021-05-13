Москва, 13 мая, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Китай заинтересован в сотрудничестве с Россией по строительству автономной арктической станции «Снежинка». Об этом 13 мая рассказал посол по особым поручениям МИД России, старшее должностное лицо Арктического совета от РФ Николай Корчунов.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

«Китай уже заявил, что готов подключиться, проявляет интерес к проекту, в том числе к поставкам оборудования», — приводит его слова РИА Новости.

Также Корчунов добавил, что Южная Корея, также ранее заявлявшая об интересе к данному проекту, уже приняла решение о том, что будет участвовать в строительстве.

Отметим, международная арктическая станция «Снежинка» должна стать полностью автономным комплексом, который будет работать на базе возобновляемых источников энергии и водорода (без дизельного топлива).