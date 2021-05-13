Черногорск, Хакасия, 13 мая 2021, 09:11 — REGNUM Жительница города Черногорска (Хакасия) признана судом виновной в убийстве знакомого мужчины. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 мая в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.
Установлено, что 38-летний мужчина пришёл в гости к 54-летней женщине в квартиру по проспекту Космонавтов. Ночью 1 февраля 2021 года мужчина пожаловался на плохое самочувствие и боль в ноге из-за ранее полученной травмы. Нетрезвую горожанку эти жалобы вывели из себя. В ходе конфликта она взяла нож и нанесла приятелю несколько ударов. Он скончался от острой кровопотери.
Суд назначил женщине наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области женщина осуждена за убийство преподавателя физкультуры.
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