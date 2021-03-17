Реж, Свердловская область, , 17:39 — REGNUM В Реже Свердловской области гражданка 1993 года рождения осуждена за убийство преподавателя физкультуры местного техникума. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Преступление было совершено 22 февраля 2020 года. Погибший мужчина 1992 года рождения являлся сожителем женщины. Будучи пьяной, она убил его кухонным ножом. Поводом стал бытовой конфликт.

Суд назначил гражданке 8,5 лет заключения. Отбывать срок она будет в колонии общего режима.