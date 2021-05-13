Брюссель, , 07:50 — REGNUM Россия якобы желает «интегрировать» часть восточной Украины, считают в руководстве Евросоюза. Об этом 12 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой документ, распространенный между членами ЕС.

По мнению авторов документа, для этого власти РФ будто бы используют «нелегитимные выборы» и предоставляют местным жителям российское гражданство. В ЕС полагают, что Киеву нужна помощь и предлагают предпринять ряд мер.

В их число входят поддержка страны в борьбе с «гибридными угрозами, включая противодействие киберугрозам и дезинформации», помощь в вакцинации от COVID-19, а также усиление энергетической безопасности Украины с целью «снижения зависимости от России».

Кроме того, составители документа выдвинули идею о включении Киева в ряд проектов Евросоюза по безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 апреля Депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Евгений Шевченко заявил, что путь Украины в ЕС и НАТО является ложным. По его словам, Россия «отстанет и даст спокойно жить» Украине, если Киев избавится от внешнего управления и станет самостоятельным.

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