Новосибирск, , 06:51 — REGNUM В обращение вышли марки, посвящённые отечественным техническим достижениям. Среди них — беспилотный аппарат «Циклон», разработанный с участием Института теплофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН (СО РАН), сообщается на сайте «Академгородок 2.0».

Отмечается, что марка с «Циклоном» выпущена в блоке с тремя другими, на которых изображены антропоморфный робот Фёдор, военная автономная платформа «Маркер» и необитаемый глубоководный аппарат «Витязь». Номинал каждой марки 24 рубля, тираж блока 110 тысяч.

На сайте Минобрнауки РФ в аннотации говорится, что проект «Циклон» — это общее название для циклолетов вертикального взлета. Проект разработали Фонд перспективных исследований совместно с Институтом теплофизики СО РАН и научно-производственное предприятие «Автономные аэрокосмические системы».