Новосибирск, , 06:36 — REGNUM В Новосибирской области затраты на охрану окружающей среды в 2020 году составили 2920,6 млн рублей (в 2019 году — 2929,9 млн рублей). Такие данные приводит Новосибирскстат.

«Из них текущие затраты на охрану природы составили 2045,6 млн рублей, затраты на капитальный ремонт основных фондов по охране окружающей среды — 72,1 млн рублей», — уточняет региональный орган статистики.

В структуре текущих затрат основную часть — 50,3% (1029,8 млн рублей) составили затраты на сбор и очистку сточных вод, на обращение с отходами пришлось 27,3%, на обеспечение радиационной безопасности окружающей среды — 12,4%, на охрану атмосферного воздуха и предотвращения изменения климата — 9,5%, на защиту и реабилитацию земель, поверхностных и подземных вод — 0,3%.