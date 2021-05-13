Ханты-Мансийск, 13 мая, 2021, 06:10 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) на территории национально-культурной автономии татар организован народный мемориал в память о жертвах стрельбы в казанской гимназии № 175. О этом сообщает пресс-служба горадминистрации экономической столицы Югры.

Пресс-служба администрации Сургута Мемориал в Сургуте

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«Я сам уроженец Казани. Мне тоже очень больно, нашей семье очень больно. Эта школа находится около нашего дома», — цитирует председателя Национально-культурной автономии татар и муфтий регионального духовного управления мусульман ХМАО Тагир-хазрата Саматова портал «Сургут 24».

Цветы и игрушки к мемориалу несут жители Сургута, чиновники, депутаты.

«Люди подходят разных национальностей, разных вероисповеданий, это горе перенесли все, наверно, через себя. Потому что у каждого из нас есть дети, внуки. У имама в городе Казани сын тоже ранен, лежит в больнице, в реанимации. Тоже молимся за него, скорейшего выздоровления», — отметил Тагир-хазрат Саматов.

Отметим, что мемориалы памяти жертв казанской трагедии появились в других городах Югры — в Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске.

Напомним, 11 мая 2021 года вооружённый 19-летний юноша ворвался в школу № 175 в Казани и открыл там стрельбу. Погибли девять человек, более 20 пострадали.