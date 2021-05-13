Благовещенск, 13 мая, 2021, 05:16 — ИА Регнум. В Приамурье школьник пообещал повторить трагедию, произошедшую в гимназии №175 в Казани, пишет 13 мая телеграм-канал «Телеграм Благовещенска №1».

Иван Шилов ИА REGNUM Новое поколение

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

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Известно, что о своих намерениях несовершеннолетний написал в соцсетях:

«Завтра в 27 школе Благовещенска я сделаю то же самое».

Сообщается, что школьника задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Написавший сообщение с угрозой признался, что пошутил.

Как сообщало ИА REGNUM, в Благовещенске в школе №27 возникла угроза возникновения чрезвычайной ситуации, об этом в своём телеграм-канале 13 мая написал мэр города Олег Имамеев.