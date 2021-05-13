Севастополь, 13 мая, 2021, 03:41 — ИА Регнум. Арбитраж Москвы отказал акционеру «Севастопольского морского банка», бывшему главе совета директоров Александру Анненкову и экс-главе правления Татьяне Герасимовой в признании приказа Центробанка России недействительным. В этом документе размер уставного капитала банка снижался до одного рубля в связи с установлением «отрицательного значения величины собственных средств (капитала)». Решение арбитража может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

«Проверив на соответствие действующему законодательству РФ, отказать в удовлетворении заявления Анненкова А. В., Герасимовой Т. В. к Банку России об оспаривании приказа №ОД-597 от 08.04.2020 года», — отметил судья Уточкин.

В упомянутом документе ЦБ РФ на основании решения комитета банковского надзора от 6 апреля 2020 года выпустил приказ об уменьшении уставного капитала АО «Севастопольский морской банк» до одного рубля, мотивировав отрицательным значением собственного капитала АО. Документ подписал замглавы Банка РФ Дмитрий Тулин.

До начала всех процедур бывший замминистра путей сообщения РФ Анненков владел в банке более 19% акций.

Напомним, в январе 2020 года началась санация банка, а уже в апреле приказом ЦБ РФ его уставный капитал был снижен. Позднее санация была продлена. На сегодня принято решение о присоединении юрлица к РНКБ Банку, выступавшему санатором.

Этим процедурам предшествовали обращения топ-менеджеров к регулятору с просьбой о помощи в связи с образованием на балансе большого количества неработающих кредитов, выданных до 2014 года клиентам с Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, акционеры и руководство АО пыталось оспорить также и приказ о санации.