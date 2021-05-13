Пекин, , 02:39 — REGNUM Растущая численность пожилого населения Китая — это одновременно и вызов, и возможность, заявил глава Национального бюро статистики Нин Цзижэ, передает 11 мая агентство Синьхуа.

Численность населения возрастом старше 60 лет составляют 18,7% от общей численности населения страны, что на 5,44 процентных пункта выше, чем в 2010 году, когда была зарегистрирована предыдущая перепись, если верить данным седьмой национальной переписи населения.

Численность населения Китая на материковой части страны старше 60 лет достигло 264,02 млн человек. В том числе численность населения старше 65 лет достигла 190,64 млн человек или 13,5% от общей численности населения.

Старение населения является важной тенденцией социального развития, и это будет основным национальным демографическим обстоятельством Китая в течение длительного времени, что является как вызовом, так и возможностью для Китая, сказал Нин.

По его словам, увеличение числа пожилых людей в Китае приведет к сокращению предложения на рынке рабочей силы, а также увеличит нагрузку на уход за пожилыми семьями и давление на предоставление основных государственных услуг.

Но это также может способствовать развитию «серебряной экономики», расширению потребления продуктов и услуг для пожилых людей и ускорению технического прогресса, сказал он.