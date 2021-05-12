Рамалла , 13 мая, 2021, 00:34 — ИА Регнум. Авиаудары по зданию министерства финансов и офису Исламского национального банка в секторе Газа нанесли военно-воздушные силы Израиля, 12 мая сообщил портал Dunya Al Watan.

Iaf.org.il 69-я эскадрилья («Молоты») ВВС Израиля

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В здание минфина, которое находится в центре города Газа, попали две ракеты, запущенные с беспилотных летательных аппаратов. Сведения о пострадавших и нанесенном ущербе пока не поступали.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая Израиль нанес авиаудар по 14-этажному зданию в секторе Газа. В израильской армии утверждают, что в атакованном здании размещались объекты палестинского движения ХАМАС.