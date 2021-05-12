Осло, 12 мая, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Правительство Норвегии приняло решение о полном исключении препарата британско-шведской компании AstraZeneca из программы вакцинирования населения против коронавируса, сообщает 12 мая The Local.

(сс) Gencat Вакцина AstraZeneca

О принятии такого решения сообщила журналистам премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг.

Оставшиеся дозы препарата могут быть переданы в другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM, применение вакцин AstraZeneca в Норвегии было приостановлено с 11 марта из-за смертельно опасных побочных эффектов этого препарата.