Вашингтон, 12 мая, 2021, 23:12 — ИА Регнум. Медицинские и правовые эксперты из США провели тренинги для украинских «партнеров», обучив их методам определения и реагирования на применение оружия массового уничтожения, сообщает 12 мая Госдепартамент США.

AgnosticPreachersKid Штаб-квартира Государственного департамента США

Украинских сотрудников служб безопасности и быстрого реагирования научили определять и расследовать убийства, произведенные с применением оружия массового поражения.

«США недавно провели виртуальный тренинг с партнерами с Украины, чтобы помочь местным службам безопасности, правоохранительным органам и службам быстрого реагирования определять, реагировать и расследовать убийства с участием оружия массового уничтожения», — указано в сообщении Госдепа.

При этом было указано, что эти мероприятия направлены на противодействие «злонамеренной деятельности России, такой как использование оружия массового уничтожения как инструмента для убийства».

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Украины функционируют секретные военные биолаборатории США, назначение которых не раскрывается.