Москва, , 22:55 — REGNUM Исполнение консолидированного бюджета российских регионов за январь-апрель 2021 года стабилизировалось и характеризуется положительной динамикой темпов роста доходов и расходов. Об этом сообщает 12 мая пресс-служба Министерства финансов России.

Отмечается, что в большинстве регионов фактическое поступление доходов превышает запланированные показатели.

По оперативным данным на 1 мая, рост доходов бюджетов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 18%, общий объём поступлений — 5,2 трлн рублей. Поступление налоговых и неналоговых доходов увеличилось на 629 млрд рублей, или на 18%, по сравнению с данными на 1 мая 2020 года и составило 4,2 трлн рублей.

При этом финансовая поддержка из федерального бюджета возросла на 19% и составила 904 млрд рублей.

В Минфине отметили, что увеличение доходов региональных бюджетов позволило обеспечить рост расходов на 14%, общий объём профинансированных расходов составил 4,7 трлн рублей.

Расходы на социальные выплаты, по данным ведомства, увеличились на 22%, на заработные платы и начисления — на 7%.

В целом профицит консолидированных бюджетов регионов составил 452 млрд рублей, увеличившись в 1,8 раза к 2020 году. В общей сложности с профицитом за четыре месяца исполнены бюджеты 73 регионов.