Нижний Новгород, , 22:44 — REGNUM Сегодня, 12 мая, в Нижнем Новгороде прошел финал Кубка России по футболу между московским «Локомотивом» и «Крыльями Советов» из Самары. Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 3:1.

В составе «железнодорожников» голами отличлись хавбек Франсуа Камано, форвард Федор Смолов и защитник Мурило Серкейра. Единственный мяч «Крыльев Советов» на свой счет записал нападающий Владислав Сарвели.

Таким образом, «Локомотив» смог одержать четвертую победу в розыгрыше Кубка России за последние семь лет. Они также становились победителями в 2015, 2017 и 2019 годах.