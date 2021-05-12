Лампедуза , Италия, , 21:53 — REGNUM Италия «не может быть оставлена в одиночестве» в вопросе о нелегальной миграции, заявил в среду, 12 мая, министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Поток мигрантов Иван Шилов © ИА REGNUM

Германия уже помогала Италии, забирая к себе часть высадившихся на берегах этой страны мигрантов, намерена помогать и впредь, и той же политики ждет от всех стран-членов ЕС, сказал Маас после встречи со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо.

Днем ранее в итальянском правительстве вновь заявили, что ЕС пора переходить от слов к делу в вопросе о регулировании ситуации с нелегальными мигрантами, поток которых к берегам Италии в очередной раз значительной увеличился.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему.