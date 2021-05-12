Москва, , 20:25 — REGNUM Один из эпизодов, которые вменяют на Украине главе партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку, связан с перерегистрацией крымских активов и в этой части выглядит особенно спорно, учитывая, что вопросы ведения экономической деятельности в Крыму уже были урегулированы законами в 2014 году. Об этом 12 мая заявил народный депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич на телеканале «Россия 24».

«Этот вопрос уже не единожды поднимался. В интересах украинских граждан для подобных ситуаций в 2014 году было принято два закона о защите прав украинцев в Крыму и об особенностях ведения экономической деятельности в Крыму», — заявил Шуфрич.

«Эти вопросы все урегулированы. Поэтому я был крайней удивлён именно этим подозрением», — указал он.

Ранее Генпрокуратура Украины заподозрила лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в госизмене и «покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма».

На данном этапе Медведчуку вменяют три эпизода нарушения законов Украины, один из которых связан с газовым месторождениям «Глубокая» на черноморском шельфе вблизи Керчи. После воссоединения Крыма с Россией, Медведчук якобы поспособствовал тому, что добыча газа на месторождении осуществлялась предприятием, имеющим российскую регистрацию и которое платило бы налоги в российский бюджет.

Два других дела связаны с передачей секретных данных и «созданием инфраструктуры влияния в пользу РФ через трудовых мигрантов, которые едут из Украины в Россию».

Сам Медведчук свою вину не признал и заявил, что готов защищаться и не будет скрываться от правоохранительных органов Украины.