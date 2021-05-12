Москва, 12 мая, 2021, 19:43 — ИА Регнум. Встреча российского министра иностранных дел Сергея Лаврова с американским госсекретарём Энтони Блинкеном пройдёт в Рейкьявике 20 мая, сообщили 12 мая в пресс-службе МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Лавров

Об этом главы внешнеполитических ведомств договорились в ходе телефонного разговора, который состоялся сегодня, 12 мая. Встреча пройдёт на полях министерской сессии Арктического совета, председательство в котором переходит к России.

Также Лавров и Блинкен обсудили ситуацию вокруг Северной Кореи и Ирана. Кроме того, они обменялись мнениями по «рассмотрению задач в сфере стратегической стабильности».