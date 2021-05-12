Липецк, 12 мая, 2021, 19:35 — ИА Регнум. В Липецке местные жители несут цветы и зажжённые лампады к памятнику детям, погибшим в годы Великой Отечественной войны, расположенному в Верхнем парке. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мэрии.

Lipetskcity.ru Траурная акция в память о погибших в Казани в Липецке

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12 мая в 11:00 у памятника состоялась общегородская траурная акция. Почтить память погибших пришли горожане, а также губернатор Игорь Артамонов и мэр Липецка Евгения Уваркина.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 мая преступник открыл стрельбу в гимназии № 175 в Казани. Девять человек погибли, более 20 — пострадали.