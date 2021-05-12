Казань, 12 мая, 2021, 18:51 — ИА Регнум. Советский районный суд Казани избрал меру пресечения в отношении обвиняемого в нападении на гимназию №175 в Казанив виде ареста сроком на два месяца — до 11 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арест

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Он обвиняется по ч. 2 ст. 205 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). Во время судебного заседания 19-летний нападавший признался в совершенном преступлении, сообщает «Татар-информ».

Защитник обвиняемому был назначен. Против ареста ни обвиняемый, ни доверитель не возражали.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 11 мая, на школу в Казани было совершено вооруженное нападение. В результате погибли девять человек — семь школьников и двое взрослых. Все погибшие были похоронены 12 мая, в Татарии объявлен день траура. В настоящее время в больницах остаются 22 пострадавших из 23 человек, сегодня один ребёнок был выписан под наблюдение участкового педиатра.