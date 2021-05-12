Лондон, , 18:27 — REGNUM 12 мая в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» в рамках центрального матча 36-го тура Английской Премьер-лиги 2020/21 «Челси» примет «Арсенал». Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

«Челси» с 18-ю победами и 64-мя очками после 35-ти сыгранных матчей идет на четвертой позиции. Лондонский «Арсенал» с 52-мя очками занимает девятое место.

Последнее противостояние этих команд завершилось уверенной победой «канониров» со счетом 3:1. Забитыми мячами в составе «канониров» отметились Александр Ляказетт, Гранит Джака и Букайо Сака. Единственный мяч «пенсионеров» на 85-й минуте забил Тэмми Абрахам.

Из-за травм у «Челси» не смогут сыграть Андреас Кристенсен и Матео Ковачич, у «Арсенала» — Пабло Мари, Давид Луис и Гранит Джака.