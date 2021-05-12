Москва, , 18:17 — REGNUM Наиболее предпочтительным для путешественников железнодорожным направлением в мае стало направление Москва — Санкт-Петербург. Об этом 12 мая сообщил аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

По результатам анализа данных о билетах, оформленных для поездки в период с 1 по 31 мая, (даты продаж с 1 марта по 10 мая) средний чек за железнодорожную поездку между двумя столицами составил около 2,8 тыс. рублей в одну сторону.

На втором месте по популярности находится направление Москва — Нижний Новгород. Средний чек здесь приближается к 1,8 тыс. рублей в одну сторону, а замыкает тройку наиболее востребованных маршрутов в мае направление Москва — Казань, по которому средний чек составляет 2,65 тыс. рублей в одну сторону.

Также в топ-10 направлений вошли поезда Москва — Брянск, Москва — Владимир, Москва — Ярославль, Москва — Тула, Москва — Воронеж, Москва — Рязань и Сочи — Краснодар.

По пяти направлениям из десяти средний чек составил до 1 тыс. рублей в одну сторону — это такие маршруты Москва — Брянск, Москва — Ярославль, Москва — Тула, Москва — Рязань и Сочи — Краснодар.