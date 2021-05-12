Москва, , 17:08 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Mitsubishi на российском рынке объявил об отзыве 3217 автомобилей из-за возможных проблем с тормозной системой. Об этом сообщает 12 мая пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Mitsubishi Outlander, изготовленные в период с мая по сентябрь 2016 года.

«Причины отзыва транспортных средств: в некоторых случаях возможно снижение эффективности работы стояночного тормоза», — говорится в сообщении.

Сообщается, что на всех автомобилях будет произведена проверка и при необходимости замена задних тормозных суппортов. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.