Ростов-на-Дону, , 17:05 — REGNUM Ростовские полицейские уличили две аптеки в торговле лекарствами без рецепта. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД России 12 мая.

В ходе рейдов, состоявшихся в Советском районе Ростова-на-Дону, сотрудник правоохранительных органов «выявили и задокументировали грубые нарушения требований и условий предпринимательской деятельности, предусмотренных лицензией, в двух аптеках». В частности, фармацевты отпустили без рецепта два лекарства, содержащих психоактивные вещества.

Составлен протокол об административном правонарушении по ст. 14.1 КРФобАП «Осуществление предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией)». Материалы проверки переданы в Росздравнадзор.