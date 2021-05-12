Ирвайн, США, , 17:01 — REGNUM Геймдиректор Overwatch Аарон Келлер пообещал, что разработчики из Blizzard продемонстрируют PvP (режим «игрок против игрока») в Overwatch 2 уже 20 мая 2021 года. Об этом сообщалось в ролике, опубликованном на YouTube-канале PlayOverwatch.

На прямой трансляции 20 мая геймерам покажут новые карты, а также уникальные механики, придуманные специально для сиквела. По словам Келлера, они всё ещё находятся в разработке и к релизу могут измениться.

Напомним, Аарон Келлер стал геймдиректором Overwatch после недавнего ухода Джеффа Каплана. Причина увольнения предыдущего руководителя игры не сообщается.

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