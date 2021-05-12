Вашингтон, , 16:48 — REGNUM Американская актриса Оливия Уайлд подверглась критике со стороны ЛГБТ-сообщества. Об этом 12 мая сообщает издание Peopletalk.

По данным издания, причиной стали «гомофобные» слова актрисы, которые она сказала в одном из своих интервью. Тогда Уайлд говорила о том, что хотела бы стать режиссёром. Она сравнила процесс перехода от одной профессии к другой с каминг-аутом.

ИА REGNUM напоминает, что Оливия Уайлд (настоящее имя — Оливия Коберн) — американская актриса, сыгравшая одну из основных ролей в телесериале «Доктор Хаус». В 2009 году по рейтингам журнала Maxim она стала самой сексуальной женщиной в мире.

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