Скопье, , 17:51 — REGNUM Спикер парламента Северной Македонии Талят Джафери 11 мая провел встречу с министром обороны Чехии Любомиром Метнаром и обсудил с ним вступление страны в НАТО.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава македонского парламента поблагодарил Чешскую республику за постоянную поддержку евроатлантических устремлений Северной Македонии.

Джафери выразил намерение усилить роль парламента в демократизации македонского общества и поблагодарил членов Вишеградской группы (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша) за поддержку устремлений стран региона Западные Балканы к вступлению в ЕС.

Стороны обсудили сотрудничество в преодолении мигрантского кризиса. В патрулировании границ помощь Чехии оказывают Греция и Чехия.

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