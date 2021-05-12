Санкт-Петербург, , 16:10 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло 12 мая в первом чтении поправки в региональный закон о выборах городского парламента. По федеральному образцу, в Петербурге будет разрешено многодневное голосование и предусмотрена возможность отдать свой голос на придомовых территориях и в других местах вне избирательных участков.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, очередные выборы Заксобрания Петербурга VII созыва пройдут в единый день голосования в сентябре 2021 года.

Как отмечает ЗАКС.Ру, принятыми сегодня поправками будет разрешено проводить голосование по выборам Заксобрания несколько дней подряд, но не более трех. Можно будет организовать голосование на придомовых территориях и на территориях общего пользования. Также предусмотрено голосования групп избирателей, проживающих в местах, где нет помещений для проведения выборов и сообщение с которыми затруднено.

Последняя новелла подверглась ироничной критике депутатов, которые обратили внимание, что в Петербурге просто нет таких мест, поэтому норма, перекочевавшая из федерального закона о выборах, кажется им излишней.

Из других нововведений можно отметить разрешение делегировать наблюдателей на выборы региональной Общественной палате.

Выступившие с критикой законопроекта депутаты отметили, что многочисленные факты нарушений на прошлых выборах в 2016 году поставили под вопрос легитимность городского парламента. В то же время спикер Закса Вячеслав Макаров заверил, что в городе будет сделано всё возможное для организации честных и прозрачных выборов, чтобы ни у кого не было вопросов после их завершения.