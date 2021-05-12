Москва, , 15:38 — REGNUM Рост числа жертв среди гражданского населения и неизбирательные обстрелы в ходе израильско-палестинского противостояния вызывают чрезвычайную обеспокоенность. Россия призывает обе стороны конфликта к сдержанности. Об этом 12 мая заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы призываем обе стороны к сдержанности, — сказал официальный представитель Кремля. — Обе стороны должны найти в себе силы выйти на урегулирование проблемы, опираясь прежде всего на действующие резолюции Совета Безопасности ООН».

Как сообщало ИА REGNUM, обмен ракетными ударами между израильской армией и палестинскими группировками в секторе Газа начался 10 мая. Этому предшествовали масштабные столкновения между палестинцами и израильскими бойцами пограничной полиции в Восточном Иерусалиме. За это время с палестинской стороны в результате атак израильских истребителей и вертолётов погибли 48 граждан, в том числе 14 детей и три женщины, ещё 304 человека получили ранения и травмы различной степени тяжести.

По данным израильской Армии обороны, по территории Израиля со стороны сектора Газа за этот же период было выпущено более тысячи ракет, погибли пять человек.