Москва, 12 мая, 2021, 14:35 — ИА Регнум. Российские власти не планируют вводить повсеместную практику отгулов после получения прививки против коронавируса. Об этом 12 мая заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

«Каких-то общих федеральных решений на этот счет не принималось, и в планах такого нет», — сказал представитель Кремля. Он прокомментировал инициативу губернатора Югры Натальи Комаровой. Песков отметил, что подобная инициатив в компетенции губернаторов.

Напомним, 11 мая губернатор ХМАО Наталья Комарова выступила с инициативой предоставления оплачиваемых выходных для работников, получивших вакцину против коронавируса.