Белгород, , 14:37 — REGNUM Учёт численности и распространения околоводных животных и краснокнижных птиц, водоплавающей, болотно-луговой и полевой дичи начал Государственный экоохотнадзор на территории Белгородской области, сообщает 12 мая пресс-служба правительства региона.

Специалисты проводят перепись бобров, ондатры и выхухоли — в весенний период животные расселились по норам, у большинства пар появляются детёныши, а невысокая растительность ещё не скрывает их жилища. С 15 мая в регионе начнут учитывать сурков байбаков, затем краснокнижных птиц, водоплавающих, и полевую дичь. До 25 июня охотоведы пересчитают лисиц, енотовидных собак и барсуков.

В 2020 году на территории региона насчитали порядка шести тысяч особей бобров, более одной тысячи барсуков, почти 20 тысяч байбаков и около 2,5 тысяч лисиц.