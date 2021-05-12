Вашингтон, , 14:34 — REGNUM В парламент Грузии должны войти все партии, получившие там места в ходе выборов. Об этом сообщил председатель комитета Сената США по внешним отношениям Джим Риш 12 мая на своей странице в соцсети Twitter.

Сенатор прокомментировал освобождение в Грузии под залог лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Ники Мелии, обвиняемого в организации беспорядков в Тбилиси в июне 2019 года.

«Я доволен освобождением из тюрьмы лидера ЕНД Ники Мелии, — написал Риш. —Теперь я ожидаю увидеть все партии в парламенте Грузии».

Напомним, Мелии в качестве меры пресечения суд назначил сначала освобождение под залог при условии ношения электронного браслета. В ноябре 2020 года лидер ЕНД снял браслет в знак протеста. Суд увеличил сумму залога, но оппозиционер отказался её вносить.

23 февраля 2021 года Мелию арестовали. В Генпрокуратуре Грузии предлагали пересмотреть меру пресечения, но лидер ЕНД заявлял, что внести залог нельзя. Когда в парламент внесли законопроект об амнистии по делу о беспорядках в июне 2019 года, Мелия согласился, чтобы за него внёс залог Евросоюз. 10 мая оппозиционера выпустили из следственного изолятора.

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