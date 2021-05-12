Санкт-Петербург, , 14:38 — REGNUM Депутаты Заксобрания Петербурга от фракции «Единая Россия» попросили губернатора Северной столицы прекратить отопительный сезон в связи с наступлением тёплой и даже жаркой погоды. Депутаты предложили Александру Беглову дать теплоснабжающим организациям указание прекратить отопительный сезон в жилых домах.

По данным петербургского гидрометцентра, по состоянию на 14:30 мск 12 мая, температура воздуха в Петербурге составляет +26,6 градуса. В четверг, 13 мая, ночью ожидается +13…+15 градусов, днем +22…+24 градуса.

Глава Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров сообщил, что граждане жалуются депутатом на духоту в квартирах из-за продолжающегося отопительного сезона, это явление уже получило народное название «перетоп».

«Не знаю, поступают ли так поставщики тепла по инерции, или в целях «выжать» до конца деньги за отопительные работы. Не секрет, что оплата тепла составляет значительную долю в счетах за коммунальные услуги. В любом случае недопустимо, чтобы граждане дома испытывали такой уровень дискомфорта, а компании получали плату за ненужную при такой погоде услугу», — пояснил Вячеслав Макаров.

Он отметил, что если, после отключения отопления, вновь станет холодно — можно будет дать тепло вновь. «Нужно своевременно реагировать на долгосрочное изменение погоды», — добавил спикер.