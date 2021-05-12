Саратов, , 14:32 — REGNUM В этом году в Саратовской области 13 мая проведут мероприятия, посвященные празднованию Ураза-байрам. Муфтий региона Мукаддас-хазрат Бибарсов на посвященной празднованию пресс-конференции заявил: «Я не думал, что мы праздник будем встречать так, во время траура после трагедии в Казани. Мы скорбим по погибшим».

Праздничные мероприятия начнутся с утреннего намаза. В связи с коронавирусными ограничениями полномасштабного приема прихожан не будет. Традиционный праздник на Соколовой горе не состоится. Однако завтра, 13 мая, в 22:00 (местное время) в честь окончания Рамадана запланировали произвести праздничный салют, добавил муфтий.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве не планируется проведения массовых богослужений в мусульманский праздник Ураза-байрам. Праздничное богослужение пройдёт только в Московской соборной мечети с участием духовных лиц и служителей, без присутствия верующих.

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