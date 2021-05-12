Нальчик, , 12:50 — REGNUM В Кабардино-Балкарии четверг, 13 мая, объявлен нерабочим днем. В этот день в республике будет отмечаться один из главных мусульманских праздников Ураза-байрам.

«В соответствии с Федеральным законом «О свободе совести и о религиозных объединениях», а также в связи с обращением Духовного управления мусульман КБР постановляю: объявить 13 мая 2021 года в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим праздничным днем», — говорится в документе, подписанном главой региона Казбеком Коковым.

Кабардино-Балкария стала еще одним субъектом Северо-Кавказского федерального округа, наряду с Карачаево-Черкесией, где празднование Ураза-байрам продлится всего один день. По три выходных — с 12 по 14 мая — будут предоставлены жителям Чечни и Ингушетии. В Дагестане празднование продлится два дня — 13 и 14 мая.