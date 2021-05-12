Сеул, , 14:24 — REGNUM В сети появились первые снимки рестайлингового кроссовера Hyundai Palisade, проходящего дорожные испытания. Снимки автомобиля размещены на сайте lizsheridan.

Рестайлинговый кроссовер Hyundai Palisade Lizsheridan

Это первый раз, когда обновлённый Palisade был замечен на тестах. Однако некоторые детали автомобиля закрыты камуфляжной плёнкой.

Ожидается, что дизайн будущей новинки будет выполнен в стиле моделей Santa Fe и Grandeur.

В моторной линейке автомобиля может появиться гибридная силовая установка и новый 2,5-литровый турбированный двигатель. Также авто получит новейшие системы безопасности.

Премьера рестайлинговой версии кроссовера Palisade состоится в 2022 году. Стоит отметить, что он не обновлялся с 2019 году.

Напомним, в апреле нынешнего года продажи южнокорейских компаний Hyundai Motor KIA Motors на авторынке Соединённых Штатов составили 149 932 экземпляра — на 127,1% больше, чем год назад.

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