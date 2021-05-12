Москва, , 14:02 — REGNUM Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект, согласно которому Пенсионный фонд России (ПФР) будет сообщать гражданам о положенной им пенсии, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.

ПФР наделяется новой функцией — инициативное информирование застрахованного лица о предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

Круг лиц, имеющих право на такое информирование — это граждане, достигшие возраста 45 лет (мужчины и женщины).

Информирование будет происходить один раз в три года. Законопроект определяет состав сведений и способ — автоматически посредством личного кабинета зарегистрированного лица на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), либо по заявлению застрахованного лица.

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