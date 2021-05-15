Москва, 15 мая, 2021, 07:12 — ИА Регнум. Александр Максимович Назаров (1923−2001) был призван в армию в марте 1943 года и уже в мае сражался на фронте. Был дважды награжден медалью «За отвагу», а также орденом Отечественной войны 1-й степени.

Александр Максимович Назаров

К началу Уманско-Ботошанской операции (5 марта — 17 апреля 1944 года) в звании старшего сержанта служил командиром взвода 369-й отдельной разведроты 294-й стрелковой дивизии в 52-й армии.

Как указывалось в представлении к званию Героя Советского Союза, Назаров первым 10 марта ворвался в город Умань, где захватил пленных и трофеи. В ходе дальнейшего наступления его взвод одним из первых форсировал Днестр, где у села Шурели (ныне Кетросы, Молдавия) Александр Максимович во главе семи красноармейцев обратил в бегство группу из 100 румынских кавалеристов, убив пять и взяв в плен восемь из них, а также захватив два миномета.

Назаров одним из первых с разведгруппой форсировал Прут и вышел к государственной границе СССР. За время боев он уничтожил свыше 40 солдат противника, подбил танк, захватил 92 пленных и 13 автомашин.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года старшему сержанту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением медали Золотая Звезда (№ 5351).

В 1945 году вышел в запас. Жил в Харькове, окончил сначала юридическую школу, а затем Харьковский юридический институт. Занимал различные должности (народный судья, заместитель начальника управления Министерства юстиции УССР, возглавлял юридическую консультацию Ленинского района города). Вышел на пенсию в звании капитана юстиции.