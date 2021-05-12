Москва, , 13:43 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) выдал лицензии на участие в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) трём клубам — самарским «Крыльям Советов», калининградской «Балтике» и московскому «Торпедо». Об этом 12 мая сообщили в службе коммуникаций РФС.

На заседании апелляционного комитета рассматривался вопрос лицензирования клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ) для участия в РПЛ.

«Комитет принял решение выдать лицензии РФС I футбольным клубам «Крылья Советов», «Балтика» и «Торпедо», — говорится в сообщении.

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