Москва, , 13:40 — REGNUM Взаимодействие России и Соединенных Штатов в рамках Арктического совета является конструктивным, заявил 12 мая посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо Арктического совета от России Николай Корчунов.

«Хочу отметить очень конструктивный диалог с нашими американскими коллегами в рамках Арктического совета», — сказал Корчунов на круглом столе, посвященном предстоящему председательству России в совете.

По его словам, у обеих сторон есть очень большое понимание тех проблем, с которыми сталкивается Арктический регион, и заинтересованность РФ и США в обеспечении развития коллективных подходов к ответственному управлению развитием региона, поэтому тут у двух стран трений нет.

Как сообщало ИА REGNUM, Арктический совет — межправительственный форум высокого уровня, который помогает сотрудничеству стран в регионе, особенно в области защиты окружающей среды. Совет учредили в 1996 году в канадской Оттаве, штаб-квартира находится в норвежском городе Тромсё. В организацию входят Россия, Дания, Исландия, Канада, Норвегия, США, Финляндия и Швеция, ещё ряд стран имеют статус наблюдателей. Каждые два года председателем является одна из стран-членов организации.