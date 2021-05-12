Москва, , 13:24 — REGNUM По итогам апреля 2021 года реализация новых автомобилей в России выросла на 290,4% или в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом 12 мая сообщает Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

Так, по данным ассоциации, в прошлом месяце на российском авторынке было продано 151 964 новых авто. В количественном выражении это на 113 042 экземпляра больше, чем в апреле прошлого года.

Как отметил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель, за январь — апрель 2021 года в России было продано 515 934 автомобиля — на 24,3% больше, чем в 2020 году. Однако этот показатель продаж на 4,5% ниже, чем в тот же период 2019 года.

«Пока достигнутые в этом году продажи подтверждают наш прогноз о росте рынка к концу года на 2,1% по сравнению с прошлым годом, и, как только рынок вернется в свою колею, Комитет автопроизводителей сможет скорректировать свой прогноз в июле. Для дальнейшей стабилизации спроса и бизнеса по-прежнему необходимы меры государственной поддержки», — отметил Штэрцель.

Напомним, по данным АЕБ, с начала 2021 года по март включительно на российском авторынке был зафиксирован рост продаж машин отечественных марок. Всего в первом квартале 2021 года было продано 99,4 тыс. новых легковых и легких коммерческих автомобилей российских марок. Таким образом, продажи таких машин выросли в годовом сравнении на 1,4%.

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