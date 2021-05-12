Варшава, , 13:17 — REGNUM Польская нефтегазовая компания (PGNiG) провела дополнительные бурения в Подкарпатском воеводстве, которое находится на юго-востоке республики, и в результате обнаружила дополнительные 50 миллионов кубометров природного газа в залежах в Перемышле, Миротине и Кульне. Об этом, как сообщает Polskie Radio, заявил глава компании PGNiG Павел Маевский журналистам.

По его словам, «благодаря новым скважинам были достигнуты газоносные горизонты, которые ранее не эксплуатировались».

Около Перемышля находится крупнейшее месторождение природного газа в Польше. Первую скважину здесь пробурили в 1958 году. Сначала ресурсы этого месторождения оценивали в 74 миллиарда кубометров природного газа, 90% из которых уже добыто. Газовые ресурсы миротинского месторождения начали эксплуатировать с 1962 года. Сначала его ресурсы оценили в 4,5 миллиарда кубометров природного газа. До сих пор добыто 4,2 миллиарда кубометров.

На основании новых анализов, в этих источниках могут существовать до 1 миллиарда кубометров газа, которые ранее не были известны.