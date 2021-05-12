Оренбург, , 13:10 — REGNUM Футбольный клуб «Оренбург» может обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS), если не получит лицензию для выступления в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом 12 мая сообщил спортивный директор клуба Дмитрий Андреев.

«Наш юрист изучает нормативную базу для возможности подачи жалобы в CAS», — цитирует Андреева ТАСС.

Он отметил, что «Оренбург» может обратиться в CAS, если Российский футбольный союз (РФС) отклонит апелляцию клуба на невыдачу лицензии.

Ранее РФС отказал «Оренбургу» в выдаче лицензии на выступление в РПЛ в сезоне 2021/22. Клуб подал апелляцию на это решение, которая будет рассмотрена 12 мая.

Напомним, в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Оренбург» обеспечил себе второе место, которое даёт право выступать в РПЛ.

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