Москва, , 13:45 — REGNUM Московское «Торпедо» оспорило решение Российского футбольного союза (РФС) не давать клубу лицензию для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом 9 мая сообщил президент клуба Денис Маслов.

«Да, мы подали апелляцию на решение не давать «Торпедо» лицензию для участия в РПЛ», — цитирует Маслова ТАСС.

Ранее пресс-атташе «Торпедо» Дмитрий Ганичев заявил, что приоритетным вариантом домашнего стадиона для клуба в случае выхода в РПЛ будет стадион «Лужники».

Напомним, 5 мая комиссия РФС по лицензированию решила не выдавать «Торпедо» лицензию для выступления в РПЛ. Клуб может исправить до 12 мая недостатки, указанные комиссией. Также лицензию не получили «Крылья Советов», «Алания», «Оренбург» и «Нефтехимик».

В настоящее время «Торпедо» занимает шестое место в турнирной таблице ФНЛ. Перед последним туром клуб набрал 72 очка в 41 матче. Для участия в стыковых матчах команда должна занять четвёртое место.