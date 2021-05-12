Вашингтон, 12 мая 2021, 13:11 — REGNUM Военно-морские силы (ВМС) Украины в ближайшее время могут получить два американских патрульных катера типа Island. Об этом заявил и.о. помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, сообщило 12 мая информационное агентство УНИАН.
Чиновник отметил, что США работают над укреплением военно-морского потенциала Украины на Чёрном море.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе украинские моряки прибыли в американский Балтимор для подготовки к эксплуатации катеров Island.
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