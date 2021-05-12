Москва, , 13:09 — REGNUM Ряд субъектов Северо-Кавказского федерального округа оказался в передовиках по исполнению программы ликвидации ветхого жилья. Так, в Карачаево-Черкесии программа уже завершена, а еще в двух субъектах СКФО — Кабардино-Балкарии и Чечне — планируется завершить расселение аварийных домов в 2021 году. Об этом сообщил 12 мая в ходе ежегодного отчёта правительства в Государственной думе председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Напомним, Карачаево-Черкесия выполнила программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, досрочно, в 2020 году. Всего в регионе планировалось расселить семь аварийных домов площадью 2,75 тыс. кв. м. При этом получили новое жилье при исполнении национального проекта «Жилье и городская среда» 172 человека. На эти цели было направлено 101,67 млн рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ — 100,66 млн рублей и более 1 млн рублей региональных средств.

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После завершения всех предусмотренных программой мероприятий в Карачаево-Черкесии планируют продолжить расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года.

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