Бишкек, , 13:06 — REGNUM Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение проект закона о внесении в Уголовный кодекс поправок, ужесточающих наказание за похищение девушек и последующее принуждение к вступлению в брак. Об этом сообщили в пресс-службе законодательного собрания.

По словам инициатора этого законопроекта, депутата Марлена Маматалиева, последние произошедшие в республике события, закончившихся трагично, продемонстрировали, что действующие сейчас нормы о наказании за «кражу невест» не способны предотвращать подобные преступления.

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Поэтому парламентарий предлагает за похищение для вступления в брак наказывать лишением свободы:

для несовершеннолетних похитителей — на срок от восьми до десяти лет

для других лиц — от двенадцати лет и шести месяцев до пятнадцати лет

В случае, если похищенная девушка не достигла 18-летнего возраста, то похитителю будет грозить еще более жесткое наказание:

для несовершеннолетних — от двенадцати лет и шести месяцев до пятнадцати лет тюрьмы со штрафом от 120 000 до 140 000 сомов (от 105 000 до 122 000 рублей)

для других лиц — от двенадцати лет и шести месяцев до пятнадцати лет тюрьмы со штрафом от 260 000 до 300 000 сомов (от 227 000 до 262 000 рублей)

По мнению автора законопроекта, его принятие будет способствовать искоренению преступлений по похищению человека для вступления в брак и усилению защиты прав и свобод женщин.

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