Казань, , 13:02 — REGNUM В Казани похоронили учительницу английского языка Эльвиру Игнатьеву, заслонившую собой учеников во время нападения, 12 мая передает телеканал «Рен ТВ».

Проститься с педагогом пришли десятки человек. Сегодня, 12 мая, состоятся похороны других жертв нападения: одного учителя и семи учеников. В Татарии объявлен траур.

По словам очевидцев, 26-летняя Эльвира Игнатьева оттолкнула ученика восьмого класса, но была сама поражена выстрелом.

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